Repas et bal Centre culturel Rosporden
Repas et bal Centre culturel Rosporden dimanche 5 avril 2026.
Repas et bal
Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 19:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le bal du FCR est de retour !
Repas
Au menu Apéritif Jambon à l’os frites Café-Thé Dessert
Adultes 14 € Enfants 8 €
Bal Partie 1 4Sound Partie 2 DJ Soeig
Inscriptions via HelloAsso .
Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Repas et bal
L’événement Repas et bal Rosporden a été mis à jour le 2026-03-28 par OTC CCA
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