Repas et bal Centre culturel Rosporden

Repas et bal

Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 19:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le bal du FCR est de retour !

Repas

Au menu Apéritif Jambon à l’os frites Café-Thé Dessert

Adultes 14 € Enfants 8 €

Bal Partie 1 4Sound Partie 2 DJ Soeig

Inscriptions via HelloAsso .

Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Repas et bal

L’événement Repas et bal Rosporden a été mis à jour le 2026-03-28 par OTC CCA