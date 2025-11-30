Repas et Bal trad’ Abjat-sur-Bandiat
Repas et Bal trad’ Abjat-sur-Bandiat dimanche 30 novembre 2025.
Repas et Bal trad’
Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Première manifestation de la Félibrée 2026. Menu Kir Félibrée, soupe de potimarron à la châtaigne, enchaud de porc/ haricots couenne, fromage/salade, flognarde aux pommes, 1 verre de vin. Bal trad’ avec le groupe Aura Venta . Réservation avant le 25/11.
Première manifestation de la Félibrée 2026. Menu Kir Félibrée, soupe de potimarron à la châtaigne, enchaud de porc/ haricots couenne, fromage/salade, flognarde aux pommes, 1 verre de vin. Bal trad’ avec le groupe Aura Venta . Réservation avant le 25/11. .
Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 18 46 65 felibree2026@gmail.com
English : Repas et Bal trad’
First event of Félibrée 2026. Menu: Kir Félibrée, pumpkin soup with chestnuts, pork enchaud/beans, cheese/salad, apple flognarde, 1 glass of wine. Bal trad’ with the group Aura Venta . Reservations by 25/11.
German : Repas et Bal trad’
Erste Veranstaltung der Félibrée 2026. Menü: Kir Félibrée, Kürbissuppe mit Kastanien, Enchaud de porc/ haricots couenne, Käse/Salat, Apfelflognarde, 1 Glas Wein. Trad’-Ball mit der Gruppe Aura Venta . Reservierung vor dem 25.11.
Italiano :
Primo evento della Félibrée 2026. Menu: Kir Félibrée, zuppa di zucca con castagne, enchaud di maiale/fagioli, formaggio/insalata, flognarde di mele, 1 bicchiere di vino. Danza tradizionale con il gruppo Aura Venta . Si prega di prenotare entro il 25/11.
Espanol : Repas et Bal trad’
Primer evento de la Félibrée 2026. Menú: Kir Félibrée, sopa de calabaza con castañas, cerdo enchaud/judías, queso/ensalada, flognarde de manzana, 1 copa de vino. Baile tradicional con el grupo Aura Venta . Se ruega reservar antes del 25/11.
L’événement Repas et Bal trad’ Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-11-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin