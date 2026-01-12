Repas et Cabaret Les Nuits de Combelles Salle La Bergerie Le Monastère
Repas et Cabaret Les Nuits de Combelles Salle La Bergerie Le Monastère vendredi 13 mars 2026.
Repas et Cabaret Les Nuits de Combelles
Salle La Bergerie Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
Le cabaret s’invite au Domaine de Combelles pour deux soirées exceptionnelles !
Au programme apéritif + repas surprise avec La Sourdoreille chanson
Puis retrouvez la troupe du Cabaret Crazy Roc
pour un moment haut en couleurs et riche en émotions.
Vendredi 13 et Samedi 14 mars 2026
19h00 apéritif + repas
Repas + spectacle 50€
Domaine de Combelles Salle de la Bergerie
Billetterie en ligne ouverte billetterie.festik.net/domainedecombelles
Ou directement sur place. 50 .
Salle La Bergerie Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
English :
Cabaret invites itself to the Domaine de Combelles for two exceptional evenings!
