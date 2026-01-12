Repas et Cabaret Les Nuits de Combelles Salle La Bergerie Le Monastère

Repas et Cabaret Les Nuits de Combelles

Salle La Bergerie Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13

Le cabaret s’invite au Domaine de Combelles pour deux soirées exceptionnelles !

Au programme apéritif + repas surprise avec La Sourdoreille chanson

Puis retrouvez la troupe du Cabaret Crazy Roc

pour un moment haut en couleurs et riche en émotions.

Vendredi 13 et Samedi 14 mars 2026

19h00 apéritif + repas

Repas + spectacle 50€

Domaine de Combelles Salle de la Bergerie

Billetterie en ligne ouverte billetterie.festik.net/domainedecombelles

Ou directement sur place. 50 .

Salle La Bergerie Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cabaret invites itself to the Domaine de Combelles for two exceptional evenings!

L’événement Repas et Cabaret Les Nuits de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)