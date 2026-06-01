Repas et Cinéma sous les étoiles Auriac-Lagast
Repas et Cinéma sous les étoiles Auriac-Lagast vendredi 26 juin 2026.
Auriac-Lagast
Repas et Cinéma sous les étoiles
Auriac-Lagast Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le Comité des fêtes d’Auriac-Lagast, en partenariat avec l’association Monde et Multitude, organise une soirée Repas & Cinéma sous les étoiles le vendredi 26 juin 2026 à Auriac-Lagast.
Lieu Place du village d’Auriac-Lagast
À partir de 19h30 repas convivial composé de truffade, saucisse et tarte aux pommes
Tarif 12 € par personne
Vers 22h (dès que la nuit sera suffisamment tombée) Projection en plein air du film Compostelle réalisé par Yann Samuel (2026), avec Alexandra Lamy.
Tarif de la séance 6 € par personne
Buvette sur place tout au long de la soirée.
Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise et leur plaid pour la projection.
En cas de pluie ou de mauvais temps, un repli est prévu à la salle des fêtes d’Auriac-Lagast. L’événement sera donc maintenu quelles que soient les conditions météorologiques. .
Auriac-Lagast 12120 Aveyron Occitanie auriacquoi@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes d’Auriac-Lagast, in partnership with the association Monde et Multitude, is organizing a Meals & Movies under the Stars evening on Friday June 26, 2026 in Auriac-Lagast.
L’événement Repas et Cinéma sous les étoiles Auriac-Lagast a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)