Repas et Concert à la ferme Serres Valady

Repas et Concert à la ferme Serres Valady mercredi 16 juillet 2025.

Repas et Concert à la ferme

Serres Nuces Valady Aveyron

Tarif : 11 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Mercredi 16 juillet 2025

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Ce mercredi 16 juillet visite de ferme dès 15h (buvette, assiettes apéritives), repas à 19h avec grillades de veau façon asado, puis concert swing’n’roll à 20h avec Julien Jaulent 4tet. Ambiance festive garantie, venez nombreux !

Mercredi 16 juillet, vivez une soirée inoubliable à la ferme !

Dès 15h, flânez lors d’une visite conviviale avec buvette et assiettes apéritives.

À 19h, régalez-vous d’un repas fermier aux saveurs d’Argentine grillades de veau façon asado.

Puis à 20h, place à l’énergie festive du Julien Jaulent 4tet chanson française & swing’n’roll au programme !

Ambiance champêtre, bonne humeur et musique live… On vous attend nombreux ! 11 .

Serres Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 6 73 27 38 21

English :

This Wednesday, July 16: farm visit from 3pm (refreshments and appetizers), meal at 7pm with asado-style veal grills, followed by a swing’n’roll concert at 8pm with Julien Jaulent 4tet. Come one, come all!

German :

Diesen Mittwoch, den 16. Juli: Bauernhofbesichtigung ab 15 Uhr (Erfrischungsstände, Aperitifteller), Essen um 19 Uhr mit gegrilltem Kalbfleisch nach Asado-Art, dann um 20 Uhr ein Swing’n’Roll-Konzert mit Julien Jaulent 4tet. Festliche Stimmung garantiert, kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Mercoledì 16 luglio: visita della fattoria a partire dalle 15.00 (rinfresco e aperitivo), cena alle 19.00 con grigliata di vitello all’asado, seguita da un concerto swing’n’roll alle 20.00 con Julien Jaulent 4tet. L’atmosfera di festa è garantita, quindi venite tutti!

Espanol :

Este miércoles 16 de julio: visita a la granja a partir de las 15:00 h (refrescos y aperitivos), comida a las 19:00 h con asado de ternera, seguida de un concierto de swing’n’roll a las 20:00 h con Julien Jaulent 4tet. Ambiente festivo garantizado, ¡vengan todos!

