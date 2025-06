Repas et concert au Camping – PLAISANCE Plaisance 21 juin 2025 18:00

Gers

Repas et concert au Camping PLAISANCE Allée des Ormeaux Plaisance Gers

Le 21 juin, soir de la fête de la musique, vous aurez le choix des animations sur Plaisance !

Le Camping de l’Arros lance sa saison avec un concert privé de Caroline Legrand et un repas préparé par Sylvie Peres.

Réservation obligatoire.

PLAISANCE Allée des Ormeaux

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 30 28 infos@plaisance-evasion.com

English :

On June 21, the evening of the Fête de la Musique, you’ll have the choice of entertainment in Plaisance!

Camping de l’Arros launches its season with a private concert by Caroline Legrand and a meal prepared by Sylvie Peres.

Reservations essential.

German :

Am 21. Juni, dem Abend der Fête de la Musique, haben Sie in Piacenza die Wahl zwischen verschiedenen Unterhaltungsangeboten!

Der Camping de l’Arros startet seine Saison mit einem Privatkonzert von Caroline Legrand und einem von Sylvie Peres zubereiteten Essen.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Il 21 giugno, la sera della Fête de la Musique, avrete la possibilità di scegliere l’intrattenimento a Plaisance!

Il Camping de l’Arros inaugura la sua stagione con un concerto privato di Caroline Legrand e un pasto preparato da Sylvie Peres.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El 21 de junio, la noche de la Fiesta de la Música, tendrá la posibilidad de elegir entre diferentes espectáculos en Plaisance

El Camping de l’Arros inaugura su temporada con un concierto privado de Caroline Legrand y una comida preparada por Sylvie Peres.

Imprescindible reservar.

