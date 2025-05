Repas et Concert Audrey Pierre et Loris Binot – Le Boux du Monde Bouxurulles, 13 juin 2025 20:00, Bouxurulles.

Repas et Concert Audrey Pierre et Loris Binot Le Boux du Monde 10 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : 45 EUR

Début : Vendredi 2025-06-13 20:00:00

Un Concert, Un Repas.

Chanteuse et compositrice, Audrey Pierre est dotée d’un timbre remarquablement chaleureux. Chaque composition raconte une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, une nouvelle mélodie à savourer. Les notes résonnent avec profondeur, plongeant l’auditeur dans un véritable envoûtement. C’est en duo avec le pianiste Loris Binot, que la chanteuse revient à Bouxurulles. Elle compte à son actif, quelques deux cent concerts, aussi bien dans les caveaux parisiens, les festivals, en France ou aux États-Unis.

Le programme de la soirée Set Apéritif, Repas Tartare de truite juste cuit dans un bouillon Tom Youm lait de Coco et citron Vert, Tataki berbéré et légumes rôtis, trio de Fromage, mousse chocolat blanc et Halva libanais et abricots rôtis au miel et romarin et Concert.

Uniquement sur réservation.Tout public

Le Boux du Monde 10 rue de Charmes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 9 51 40 82 74 lebouxdumonde@gmail.com

English :

Un Concert, Un Repas.

Singer and composer Audrey Pierre has a remarkably warm timbre. Each composition tells a new story, a new encounter, a new melody to savor. The notes resonate with depth, plunging the listener into a veritable spell. The singer returns to Bouxurulles as a duo with pianist Loris Binot. She has some two hundred concerts to her credit, both in Parisian cellars and at festivals in France and the United States.

The evening’s program: Aperitif set, Meal: Tartar of trout just cooked in a Tom Youm coconut milk and lime broth, Tataki berbéré and roasted vegetables, trio of Cheese, white chocolate mousse and Lebanese Halva and roasted apricots with honey and rosemary and Concert.

Reservations required.

German :

Ein Konzert, eine Mahlzeit.

Die Sängerin und Komponistin Audrey Pierre verfügt über ein bemerkenswert warmes Timbre. Jede Komposition erzählt eine neue Geschichte, eine neue Begegnung, eine neue Melodie, die es zu genießen gilt. Die Noten klingen tief und lassen den Zuhörer in einen wahren Bann eintauchen. Die Sängerin kehrt im Duo mit dem Pianisten Loris Binot nach Bouxurulles zurück. Sie hat bereits 200 Konzerte gegeben, sowohl in Pariser Weinkellern als auch auf Festivals in Frankreich und in den USA.

Das Programm des Abends: Aperitif-Set, Mahlzeit: Forellentartar, gerade in einer Brühe Tom Youm Kokosmilch und Limone gekocht, Tataki Berbéré und gebratenes Gemüse, Käsetrio, Mousse aus weißer Schokolade und libanesischem Halva sowie gebratene Aprikosen mit Honig und Rosmarin und Konzert.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Un Concert, Un Repas.

La cantante e compositrice Audrey Pierre ha una voce straordinariamente calda. Ogni composizione racconta una nuova storia, un nuovo incontro, una nuova melodia da assaporare. Le note risuonano con profondità, immergendo l’ascoltatore in un vero e proprio incantesimo. La cantante torna a Bouxurulles in duo con il pianista Loris Binot. Ha all’attivo circa duecento concerti nelle cantine parigine e in festival in Francia e negli Stati Uniti.

Il programma della serata: set di aperitivi, pasto: tartara di trota appena scottata in un brodo di latte di cocco e lime Tom Youm, Tataki berbéré e verdure arrostite, tris di formaggi, mousse di cioccolato bianco e Halva libanese e albicocche arrostite con miele e rosmarino e concerto.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un Concert, Un Repas.

La cantante y compositora Audrey Pierre posee una voz extraordinariamente cálida. Cada composición cuenta una nueva historia, un nuevo encuentro, una nueva melodía que saborear. Las notas resuenan con profundidad, sumergiendo al oyente en un verdadero hechizo. La cantante vuelve a Bouxurulles en dúo con el pianista Loris Binot. Tiene en su haber unos doscientos conciertos, en bodegas parisinas y en festivales de Francia y Estados Unidos.

Programa de la velada: Set de aperitivo, Comida: Tartar de trucha recién cocinada en un caldo Tom Youm de leche de coco y lima, Tataki berbéré y verduras asadas, Trío de quesos, Mousse de chocolate blanco y Halva libanés y Albaricoques asados con miel y romero y Concierto.

Reserva obligatoria.

