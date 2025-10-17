Repas et Concert avec Chop Suey La Fouillade

Repas et Concert avec Chop Suey La Fouillade vendredi 17 octobre 2025.

Repas et Concert avec Chop Suey

Route de la Tapie La Fouillade Aveyron

Soirée en soutien au Collectif Migrants de Villefranche-de-Rouergue le 17 octobre à La Fouillade. Repas-concert avec Chop Suey.

Le repas aura lieu à la salle des fêtes d’Arcanhac à partir de 19h00 20€.

Concert de Chop Suey, duo acoustique de Denis Dutheil et Éléonore à 21h30, salle des fêtes d’Arcanhac prix libre.

Le Collectif Migrants vient en aide aux migrants sur Villefranche-de-Rouergue. Il accompagne depuis septembre 2014 des personnes en attente de régularisation.

Venez nombreux le soutenir ! .

Route de la Tapie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 30 58 21 19 cm17octobre@gmail.com

English :

Evening in support of the Collectif Migrants de Villefranche-de-Rouergue on October 17 at La Fouillade. Meal and concert with Chop Suey.

German :

Abend zur Unterstützung des Migrantenkollektivs von Villefranche-de-Rouergue am 17. Oktober in La Fouillade. Essenskonzert mit Chop Suey.

Italiano :

Serata a sostegno del Collectif Migrants de Villefranche-de-Rouergue il 17 ottobre a La Fouillade. Pasto e concerto con Chop Suey.

Espanol :

Velada en apoyo del Colectivo de Migrantes de Villefranche-de-Rouergue el 17 de octubre en La Fouillade. Comida y concierto con Chop Suey.

