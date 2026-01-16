Repas et concert Chemin de Ribère Goès

Repas et concert Chemin de Ribère Goès samedi 31 janvier 2026.

Chemin de Ribère Aqua Béarn Goès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-31
2026-01-31

Aqua Béarn vous invite à une soirée gourmande et musicale.
Au programme, dès 19h repas avec garbure, steak frites et crêpe. A 21h concert avec le groupe Mojo Drop (concert rock et soft).   .

Chemin de Ribère Aqua Béarn Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 20 75  parcaquabearn@gmail.com

