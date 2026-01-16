Repas et concert Chemin de Ribère Goès
Chemin de Ribère Aqua Béarn Goès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Aqua Béarn vous invite à une soirée gourmande et musicale.
Au programme, dès 19h repas avec garbure, steak frites et crêpe. A 21h concert avec le groupe Mojo Drop (concert rock et soft). .
