Repas et concert Chemin de Ribère Goès

Chemin de Ribère Aqua Béarn Goès Pyrénées-Atlantiques

Aqua Béarn vous invite à une soirée gourmande et musicale.

Au programme, dès 19h repas avec garbure, steak frites et crêpe. A 21h concert avec le groupe Mojo Drop (concert rock et soft). .

Chemin de Ribère Aqua Béarn Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 20 75 parcaquabearn@gmail.com

