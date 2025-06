Repas et concert « Les As’orties » Beauzac 13 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Repas et concert « Les As’orties » la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Concert gratuit avec le Groupe Les « AS’ORTIES’, variété Française. Repas payant organisé par le comité des fêtes de Beauzac, repas sur réservation à l’Office de Tourisme et sur le site helloasso.

la Dorlière

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Free concert with the group Les « AS’ORTIES », French variety. Paying meal organized by the Beauzac Festival Committee. Reservations required at the Tourist Office and on the helloasso website.

German :

Kostenloses Konzert mit der Gruppe Les « AS’ORTIES’, französisches Varieté. Kostenpflichtiges Essen, das vom Festkomitee von Beauzac organisiert wird. Essen mit Reservierung im Fremdenverkehrsamt und auf der helloasso-Website.

Italiano :

Concerto gratuito del gruppo Les « AS’ORTIES », varietà francese. Cena a pagamento organizzata dal Comitato del Festival di Beauzac. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo e sul sito web di helloasso.

Espanol :

Concierto gratuito con el grupo Les « AS’ORTIES », variedad francesa. Comida de pago organizada por el Comité de Fiestas de Beauzac. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo y en la página web de helloasso.

