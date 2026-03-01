REPAS ET CONCERT MUSETTE Allenc
REPAS ET CONCERT MUSETTE Allenc samedi 14 mars 2026.
REPAS ET CONCERT MUSETTE
Local du Foyer Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 14 mars à 19h au local du foyer pour une soirée repas (choucroute) suivi d’un bal musette. On vous attend nombreux pour ce moment convivial et chaleureux !
Réservation obligatoire au 07 83 99 77 46.
Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
English :
The Foyer rural d’Allenc invites you to join them on Saturday March 14th at 7pm for a sauerkraut dinner followed by a musette ball. We look forward to seeing you there!
Reservations essential on 07 83 99 77 46.
L’événement REPAS ET CONCERT MUSETTE Allenc a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT Mont Lozere