REPAS ET CONCERT MUSETTE

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 14 mars à 19h au local du foyer pour une soirée repas (choucroute) suivi d’un bal musette. On vous attend nombreux pour ce moment convivial et chaleureux !

Réservation obligatoire au 07 83 99 77 46.

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 14 mars à 19h au local du foyer pour une soirée repas (choucroute) suivi d’un bal musette. On vous attend nombreux pour ce moment convivial et chaleureux !

Réservation obligatoire au 07 83 99 77 46. .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer rural d’Allenc invites you to join them on Saturday March 14th at 7pm for a sauerkraut dinner followed by a musette ball. We look forward to seeing you there!

Reservations essential on 07 83 99 77 46.

L’événement REPAS ET CONCERT MUSETTE Allenc a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT Mont Lozere