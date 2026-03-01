Repas et concert NOROUZ Nouvel An Iranien La Minoterie Nay

Repas et concert NOROUZ Nouvel An Iranien

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

2026-03-21

L’association Nayart a le plaisir de vous réunir autour d’un repas convivial dans le cadre de Norouz, Nouvel an iranien, suivi d’un concert de Xavier Uters

En début de soirée, Nayart vous propose un repas traditionnel iranien, fait maison.

Au menu

– Kuku sabzi (omelette iranienne aux herbes)

– Khoresh karaf riz (viande au céleri perse)

– Thé ou café gourmand

Puis, découvrez le concert de Xavier Uters.

Dans Kemanche Solo , Xavier Uters choisit de travailler avec un looper et des instruments traditionnels iraniens afin de proposer une sonorité nouvelle.

La voix du kemanche, le son cristallin du setar et le souffle envoûtant du ney sont détournés de leurs usages traditionnels et mis au service de compositions originales. .

