Repas et concert

Salle communale de Pentrez Saint-Nic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Repas Kig Ha Fraz de la maison Le Grand à partir de 18h à emporter et 19h sur place. Ensuite concert avec Banana Pouple. .

Salle communale de Pentrez Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 58 30 29 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas et concert Saint-Nic a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE