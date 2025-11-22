Repas et concert Saint-Nic
Repas et concert Saint-Nic samedi 22 novembre 2025.
Repas et concert
Salle communale de Pentrez Saint-Nic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Repas Kig Ha Fraz de la maison Le Grand à partir de 18h à emporter et 19h sur place. Ensuite concert avec Banana Pouple. .
Salle communale de Pentrez Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 58 30 29 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas et concert Saint-Nic a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE