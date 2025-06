Repas et concert – SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan 21 juin 2025 19:00

Hautes-Pyrénées

Repas et concert SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Place de l’Église Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le Comité des fêtes Los Rustanos vous invite à passer une soirée festive autour d’un cochon à la broche suivi d’un concert avec le groupe Le Brio.

Ce groupe de musiciens de variété rock reprend les plus grands classiques de la chanson et vous feront danser jusqu’au bout de la nuit.

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Place de l’Église

Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 63 93 mairie.st.sever.rustan@orange.fr

English :

The Los Rustanos Festival Committee invites you to enjoy a festive evening of pork on the spit, followed by a concert by the group Le Brio.

This group of variety-rock musicians covers the greatest classics and will have you dancing the night away.

German :

Das Festkomitee Los Rustanos lädt Sie ein, einen festlichen Abend bei einem Schwein am Spieß und einem anschließenden Konzert mit der Gruppe Le Brio zu verbringen.

Diese Gruppe von Rockmusikern spielt die größten Klassiker des Chansons und wird Sie bis zum Ende der Nacht tanzen lassen.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Los Rustanos vi invita a trascorrere una serata di festa a base di carne di maiale allo spiedo seguita da un concerto del gruppo Le Brio.

Questo gruppo di musicisti rock e pop interpreterà i più grandi classici e vi farà ballare fino alla fine della serata.

Espanol :

La Comisión de Fiestas de Los Rustanos te invita a disfrutar de una velada festiva de cerdo al asador seguida de un concierto del grupo Le Brio.

Este grupo de músicos de rock y pop versionará los grandes clásicos y te hará bailar hasta el final de la noche.

