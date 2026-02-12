Repas et danses traditionnelles Budelière

Repas et danses traditionnelles Budelière samedi 28 février 2026.

Budelière Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-28
2026-02-28

Repas danses traditionnelles à découvrir et à partager organisé par l’amicale laïque de l’école.
Menu 1 apéritif offert, soupe, jambon cuit à l’os, gratin dauphinois, St nectaire, salade, tarte aux pommes et café.   .

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32 

