Repas et danses traditionnelles

Budelière Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Repas danses traditionnelles à découvrir et à partager organisé par l’amicale laïque de l’école.

Menu 1 apéritif offert, soupe, jambon cuit à l’os, gratin dauphinois, St nectaire, salade, tarte aux pommes et café. .

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas et danses traditionnelles

L’événement Repas et danses traditionnelles Budelière a été mis à jour le 2026-02-09 par Creuse Confluence Tourisme