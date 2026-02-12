Repas et danses traditionnelles Budelière
Repas et danses traditionnelles Budelière samedi 28 février 2026.
Repas et danses traditionnelles
Budelière Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : 2026-02-28
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Repas danses traditionnelles à découvrir et à partager organisé par l’amicale laïque de l’école.
Menu 1 apéritif offert, soupe, jambon cuit à l’os, gratin dauphinois, St nectaire, salade, tarte aux pommes et café. .
Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32
English : Repas et danses traditionnelles
