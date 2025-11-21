Repas et dégustation Beaujolais Nouveaux Théâtre Beaujeu
Repas et dégustation Beaujolais Nouveaux Théâtre Beaujeu vendredi 21 novembre 2025.
Repas et dégustation Beaujolais Nouveaux
Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Repas Beaujolais -vin non compris- dégustation commentée, animation musicale et verre Sarmentelles offert.
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21 14:00:00
2025-11-21
Découvrez le savoir-faire des vignerons beaujolais lors d’un déjeuner-dégustation.
Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
English : Beaujolais Nouveau meal and tasting
Discover the expertise of Beaujolais winegrowers at a tasting lunch.
German :
Entdecken Sie bei einer Mittagsverkostung das Know-how der Beaujolais-Winzer.
Italiano :
Scoprite l’esperienza dei viticoltori del Beaujolais durante un pranzo di degustazione.
Espanol :
Descubra el saber hacer de los viticultores del Beaujolais en un almuerzo degustación.
