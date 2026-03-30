Repas et feu d’artifice à Carlux Carlux
Repas et feu d’artifice à Carlux Carlux samedi 4 avril 2026.
Repas et feu d’artifice à Carlux
Carlux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le comité de fêtes de Liméjouls organise un repas le samedi 4 avril à 19h.
Au menu
Tourrain
Tartiflette
Salade
Café presque gourmand
Prix 18€ réservation jusqu’au 31 mars au 07 83 75 93 64 ou 07 69 94 65 22
Grand feu d’artifice à 22h30
Le comité de fêtes de Liméjouls organise un repas le samedi 4 avril à 19h.
Au menu
Tourrain
Tartiflette
Salade
Café presque gourmand
Prix 18€ réservation jusqu’au 31 mars au 07 83 75 93 64 ou 07 69 94 65 22
Grand feu d’artifice à 22h30 .
Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 94 65 22
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English : Repas et feu d’artifice à Carlux
The Liméjouls festival committee is organizing a meal on Saturday April 4 at 7pm.
On the menu:
Tourrain
Tartiflette
Salad
Coffee presque gourmand
Price 18? booking until March 31st on 07 83 75 93 64 or 07 69 94 65 22
Fireworks at 10:30 pm
L’événement Repas et feu d’artifice à Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon
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