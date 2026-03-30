Repas et feu d’artifice à Carlux

Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le comité de fêtes de Liméjouls organise un repas le samedi 4 avril à 19h.

Au menu

Tourrain

Tartiflette

Salade

Café presque gourmand

Prix 18€ réservation jusqu’au 31 mars au 07 83 75 93 64 ou 07 69 94 65 22

Grand feu d’artifice à 22h30

Le comité de fêtes de Liméjouls organise un repas le samedi 4 avril à 19h.

Au menu

Tourrain

Tartiflette

Salade

Café presque gourmand

Prix 18€ réservation jusqu’au 31 mars au 07 83 75 93 64 ou 07 69 94 65 22

Grand feu d’artifice à 22h30 .

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 94 65 22

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English : Repas et feu d’artifice à Carlux

The Liméjouls festival committee is organizing a meal on Saturday April 4 at 7pm.

On the menu:

Tourrain

Tartiflette

Salad

Coffee presque gourmand

Price 18? booking until March 31st on 07 83 75 93 64 or 07 69 94 65 22

Fireworks at 10:30 pm

L’événement Repas et feu d’artifice à Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon