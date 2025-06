Repas et feu d’artifice à Montfaucon place du marché Montfaucon 13 juillet 2025 19:00

Lot

Repas et feu d’artifice à Montfaucon place du marché Comité des fêtes Montfaucon Lot

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Le Comité des fêtes et la Mairie de Montfaucon vous proposent le repas traditionnel de la fête nationale suivi du feu d’artifice.

RDV 19h sur la place du marché, n’oubliez pas vos couverts (assiettes, verres, fourchettes et couteaux), nous on s’occupe des tables, des chaises et de tout le reste !

Réservation avant le 6 juillet 2025

19h punch offert par la mairie

23h55 feu d’artifice offert par la mairie

Soirée dansante

Repas taboulé, agneau à la ficelle ou saucisses, courgettes à l’ail et pommes de terre à la graisse de canard, fromage de chèvre de Chez Morgane, fraises au fromage blanc et spéculoos, vin eau pain et café compris, possibilité d’un repas végétarien sur demande Chili sin carne aux protéines de soja texturées, riz) 10 .

place du marché Comité des fêtes

Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50 comite.montfaucon.46@gmail.com

English :

The Comité des fêtes and the Mairie de Montfaucon invite you to the traditional fête nationale meal, followed by fireworks.

German :

Das Festkomitee und die Stadtverwaltung von Montfaucon laden Sie zum traditionellen Essen am Nationalfeiertag mit anschließendem Feuerwerk ein.

Italiano :

Il Comité des fêtes e la Mairie de Montfaucon (Municipio di Montfaucon) ospitano il tradizionale pasto della Festa nazionale, seguito da uno spettacolo pirotecnico.

Espanol :

El Comité des fêtes y el ayuntamiento de Montfaucon organizan la tradicional comida de la fiesta nacional, seguida de un castillo de fuegos artificiales.

L’événement Repas et feu d’artifice à Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Labastide-Murat