Repas et feu d’artifice à Saint-Martin de Vers Place du Foirail Les Pechs du Vers

Place du Foirail Le Bourg Les Pechs du Vers Lot

Le Comité des fêtes propose une journée festive !

Journée vide-grenier, suivie à 19h d’un repas « cuisses de canard » et d’un feu d’artifice à 22h30 16 .

Place du Foirail Le Bourg Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 37 15 07 64

English :

The Comité des fêtes is planning a day of festivities!

German :

Das Festkomitee schlägt einen festlichen Tag vor!

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una giornata di festa!

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza una jornada festiva

