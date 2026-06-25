AGENDA · Lamnay
Repas et feu d’artifice Lamnay
lundi 13 juillet 2026 · Lamnay
Informations pratiques
Lamnay
Repas et feu d’artifice
Lamnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Repas champêtre à partir de 20h00.
Retraite aux flambeaux 22h30.
Feu d’artifice 23h00.
Animation avec Estelle Laroche.
Menu adultes 22€.
Menu enfants de de 12 ans 10€.
Réservations avant le 1er Juillet 2026. .
Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69
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English :
L’événement Repas et feu d’artifice Lamnay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude