Informations pratiques

Lamnay

Repas et feu d’artifice

Lamnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Repas champêtre à partir de 20h00.

Retraite aux flambeaux 22h30.

Feu d’artifice 23h00.

Animation avec Estelle Laroche.

Menu adultes 22€.

Menu enfants de de 12 ans 10€.

Réservations avant le 1er Juillet 2026. .

Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas et feu d’artifice Lamnay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude