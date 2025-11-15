Repas et grillée de châtaignes La Serre

Repas et grillée de châtaignes La Serre samedi 15 novembre 2025.

Repas et grillée de châtaignes

La Serre Aveyron

L’Association Animation Culturelle de La Serre, en partenariat avec la mairie organise un repas pour fêter l’automne avec une grillée de châtaignes. Salle municipale Anglas.

Soirée avec animation musicale

Repas à 18€ (gratuit pour les moins de 12 ans) salade composée, paupiettes de poulet farcies aux cèpes et pommes, fromage, châtaignes grillées, tarte aux fruits, vin et café.

Réservation obligatoire.

Apportez couverts et assiettes.

Tombola durant la soirée. .

La Serre 12380 Aveyron Occitanie

English :

The Association Animation Culturelle de La Serre, in partnership with the town council, is organizing a meal to celebrate autumn with a chestnut roast. Salle municipale Anglas.

German :

Die Association Animation Culturelle de La Serre organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung ein Essen, um den Herbst mit gegrillten Kastanien zu feiern. Gemeindesaal Anglas.

Italiano :

L’Association Animation Culturelle de La Serre, in collaborazione con la Mairie, organizza un pranzo per celebrare l’autunno con una caldarrosta. Salle municipale Anglas.

Espanol :

La Association Animation Culturelle de La Serre, en colaboración con la Mairie, organiza una comida para celebrar el otoño con un asado de castañas. Sala municipal Anglas.

