Repas et Karaoké Milhac-de-Nontron
Repas et Karaoké Milhac-de-Nontron samedi 14 février 2026.
Repas et Karaoké
Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-14
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Fête de la Saint Valentin. Menu du repas apéritif grand buffet gourmand dessert coupe d’amour café. Show, quiz musical, soirée dansante.
Salle des fêtes Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 56 01 21
English : Repas et Karaoké
Valentine’s Day party. Meal menu: aperitif large gourmet buffet dessert love cup coffee. Show, musical quiz, dancing.
