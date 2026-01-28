Repas et Karaoké Milhac-de-Nontron

Repas et Karaoké

Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Fête de la Saint Valentin. Menu du repas apéritif grand buffet gourmand dessert coupe d’amour café. Show, quiz musical, soirée dansante.

Salle des fêtes Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 56 01 21

English : Repas et Karaoké

Valentine’s Day party. Meal menu: aperitif large gourmet buffet dessert love cup coffee. Show, musical quiz, dancing.

