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Repas et loto Mairie Saint-Caprais

Repas et loto Mairie Saint-Caprais dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : Comité des Fêtes

Ville : 03190 Saint-Caprais

Département : Allier

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 18 18 18 Avec deux cartons offerts

Saint-Caprais

Repas et loto

Mairie Comité des Fêtes Saint-Caprais Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Avec deux cartons offerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Le Comité des Fêtes de Saint Caprais organise un repas saucisse-frites avec apéritif et dessert café suivi d’un loto de 8 quines, à la salle polyvalente. Inscription avant le 15 avril. La participation au loto est réservée aux seuls inscrits aux repas.
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Mairie Comité des Fêtes Saint-Caprais 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 65 

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English :

The Comité des Fêtes de Saint Caprais is organizing a sausage and French fries meal with aperitif and dessert followed by an 8-quine lotto, at the Salle Polyvalente. Registration by April 15. Participation in the lotto is restricted to those registered for the meal.

L’événement Repas et loto Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme