Repas et réveillon dansant exceptionnel bd Lénine Eymoutiers

Repas et réveillon dansant exceptionnel

bd Lénine Salle polyvalente Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 85 – 85 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Plongez dans la magie du Nouvel An avec un Réveillon Dansant exceptionnel à la Salle Polyvalente !

Dès 20h, laissez vous porter par une soirée festive mêlant repas raffiné, ambiance chaleureuse et musique entraînante. Le DJ Bruno Périgord vous fera vivre une nuit vibrante aux rythmes des années 80-90, slows et danses à deux… parfaite pour célébrer ensemble l’arrivée de 2026.

Le menu, élaboré par Le Relais Saint-Jacques, promet une parenthèse gourmande toasts du Nouvel An, cappuccino de potimarron, marbré de foie gras, pavé de veau fondant, suprême de canette parfumé, millefeuille de fromage et gourmandises sucrées… Une invitation à savourer chaque instant.

Une soirée idéale pour partager un moment convivial, se retrouver, danser et commencer la nouvelle année. .

bd Lénine Salle polyvalente Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 25

