Informations pratiques

Le Pertuis

Repas et soirée dansante en soutien à Lola

Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 3 octobre, l’Association Les P’tites Foulées de Lola organise un repas suivi d’une soirée dansante animée par Betty animation, en soutien à Lola, atteinte du syndrome de Little.

Repas sarassou sur réservation jusqu’au 28/09.

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Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 84 93 65 lesptitesfouleesdelola@gmail.com

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English :

On Saturday, October 3, the association Les P’tites Foul%E9es de Lola is hosting a dinner followed by a dance party hosted by Betty Animation, in support of Lola, who has Little syndrome.

Sarassou dinner—reservations required by September 28.

L’événement Repas et soirée dansante en soutien à Lola Le Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay