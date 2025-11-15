Repas et Soirée dansante La Filature Retournac

Repas et Soirée dansante

La Filature Allée des platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : 8 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Rendez-vous pour une soirée pleine de bonne humeur, de musique et de convivialité avec Betty & Jeff ! Au menu, un délicieux repas choucroute. Betty & Jeff mettront l’ambiance toute la soirée avec leurs chansons et leur énergie communicative.

La Filature Allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 34 11 74

English :

Join us for a fun-filled evening of music and conviviality with Betty & Jeff! On the menu: a delicious meal of sauerkraut. Betty & Jeff will set the mood all evening with their infectious songs and energy.

German :

Verabreden Sie sich zu einem Abend voller guter Laune, Musik und Geselligkeit mit Betty & Jeff! Auf dem Menüplan steht ein köstliches Essen: Sauerkraut. Betty & Jeff werden den ganzen Abend mit ihren Liedern und ihrer ansteckenden Energie für Stimmung sorgen.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di divertimento, musica e convivialità con Betty & Jeff! Il menu prevede una deliziosa cena a base di crauti. Betty & Jeff creeranno l’atmosfera per tutta la serata con le loro canzoni e la loro energia contagiosa.

Espanol :

Acompáñanos en una velada de diversión, música y convivencia con Betty y Jeff En el menú: una deliciosa comida de chucrut. Betty & Jeff animarán la velada con sus contagiosas canciones y su energía.

L’événement Repas et Soirée dansante Retournac a été mis à jour le 2025-10-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire