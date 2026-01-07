Repas et soirée dansante Salle du cochon grillé Saint-Nic
Repas et soirée dansante Salle du cochon grillé Saint-Nic samedi 7 février 2026.
Repas et soirée dansante
Salle du cochon grillé 7 Rue du Ménez Hom Saint-Nic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Repas et soirée dansante organisée par l’association Bien vivre à Saint-Nic et Pentrez .
Le repas colombo de poulet, far breton et café. Tarif 14€ (à emporter possible).
Danse de 21h à 01h
Réservation obligatoire jusqu’au 02 février par téléphone. .
Salle du cochon grillé 7 Rue du Ménez Hom Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 70 11 87 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas et soirée dansante
L’événement Repas et soirée dansante Saint-Nic a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE