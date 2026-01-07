Repas et soirée dansante Salle du cochon grillé Saint-Nic

Repas et soirée dansante

Salle du cochon grillé 7 Rue du Ménez Hom Saint-Nic Finistère

Repas et soirée dansante organisée par l’association Bien vivre à Saint-Nic et Pentrez .

Le repas colombo de poulet, far breton et café. Tarif 14€ (à emporter possible).

Danse de 21h à 01h

Réservation obligatoire jusqu’au 02 février par téléphone. .

+33 6 70 11 87 33

