Repas et soirée dansante Salle du cochon grillé Saint-Nic

Repas et soirée dansante

Salle du cochon grillé 7 Rue du Ménez Hom Saint-Nic Finistère

Début : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07

Repas et soirée dansante organisée par l’association Bien vivre à Saint-Nic et Pentrez .
Le repas colombo de poulet, far breton et café. Tarif 14€ (à emporter possible).
Danse de 21h à 01h
Réservation obligatoire jusqu’au 02 février par téléphone.   .

Salle du cochon grillé 7 Rue du Ménez Hom Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 70 11 87 33 

