Repas et soirée DJ année 90

Mercuès Lot

Tarif : 32 – 32 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Bienvenue pour votre soirée au Château les Bouysses, un cadre propre, élégant, prestigieux, qui est dédié à la vraie réception

Bienvenue pour votre soirée au Château les Bouysses, un cadre propre, élégant, prestigieux, qui est dédié à la vraie réception. Notre repas est élaboré par notre traiteur de talent "Saveurs et Emotions", le même traiteur qui élabore le repas autour de la truffe. Profitez ensuite d'une soirée endiablée et venez danser sur les années 90.

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Mercuès 46090 Lot Occitanie

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English :

Welcome to your evening at Château les Bouysses, a clean, elegant, prestigious setting that is dedicated to true hospitality

L’événement Repas et soirée DJ année 90 Mercuès a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cahors Vallée du Lot