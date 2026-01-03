Repas et soirée DJ Salle des fêtes Priziac
Repas et soirée DJ Salle des fêtes Priziac samedi 7 février 2026.
Repas et soirée DJ
Salle des fêtes 9 rue du Bel Air Priziac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Cochon grillé et soirée animée par Perfect Events. Possibilité de repas à emporter (prévoir contenants). Au profit de l’association Nathan Cardiet compétition. .
Salle des fêtes 9 rue du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 6 69 73 25 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas et soirée DJ Priziac a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan