Repas et soirée DJ Salle des fêtes Priziac

Cochon grillé et soirée animée par Perfect Events. Possibilité de repas à emporter (prévoir contenants). Au profit de l’association Nathan Cardiet compétition. .

Salle des fêtes 9 rue du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 6 69 73 25 25

