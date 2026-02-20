Repas et Soirée musicale Aux Petits Mets à Montamy MONTAMY Noues de Sienne

Repas et Soirée musicale Aux Petits Mets à Montamy

MONTAMY 95/97 Route de Caen Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le restaurant Les Petits Mets à Montamy invite à une Soirée alsacienne en musique.

N’hésitez pas à faire une table avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins.

Animation musicale avec Richard Berry.

Le restaurant Les Petits Mets à Montamy invite à une Soirée alsacienne en musique.

Au menu, en entrée la fameuse Flamenkuche, en plat sera servi une Choucroute et pour terminer une tarte flambée aux pommes ! 25,00 € par personne sur réservation.

N’hésitez pas à faire une table avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins.

Animation musicale avec Richard Berry. .

MONTAMY 95/97 Route de Caen Noues de Sienne 14260 Calvados Normandie +33 6 84 19 15 94 lespetitsmetsrestaurant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas et Soirée musicale Aux Petits Mets à Montamy

Les Petits Mets restaurant in Montamy invites you to an Alsatian Evening with music.

Don’t hesitate to bring your family, friends, colleagues and neighbours.

Musical entertainment with Richard Berry.

L’événement Repas et Soirée musicale Aux Petits Mets à Montamy Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-02-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie