Repas et Sonnailles Saint-Aquilin
Repas et Sonnailles Saint-Aquilin mardi 23 décembre 2025.
Repas et Sonnailles
Saint-Aquilin Dordogne
– 19h Planches apéritives.
Sur réservation, places limitées.
Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03
– 20h-20h15, en l’église sonnailles.
– 20h-20h15, en l’église sonnailles. Selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope.
Ouvert à tous !
Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66 .
Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66
English :
– 7pm: Aperitif platters.
On reservation, limited places.
Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03
– 20h-20h15, in the church: bells.
