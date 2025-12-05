Repas et Sonnailles

Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

– 19h Planches apéritives.

Sur réservation, places limitées.

Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03

– 20h-20h15, en l’église sonnailles.

– 19h Planches apéritives.

Sur réservation, places limitées.

Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03

– 20h-20h15, en l’église sonnailles. Selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope.

Ouvert à tous !

Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66 .

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66

English :

– 7pm: Aperitif platters.

On reservation, limited places.

Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03

– 20h-20h15, in the church: bells.

L’événement Repas et Sonnailles Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-03 par Vallée de l’Isle en Périgord