Repas et thé dansant Ambiance Western Salle des Fêtes Lavault-Sainte-Anne

Repas et thé dansant Ambiance Western

Salle des Fêtes Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 12:00:00

fin : 2026-03-08 19:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Repas dansant animé par Gil Orchestra et cuisiné par le traiteur Monsieur Friaud de Cérilly.

.

Salle des Fêtes Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 90 24 76 b.martine4@aliceadsl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner and dance with Gil Orchestra, catered by Monsieur Friaud from Cérilly.

L’événement Repas et thé dansant Ambiance Western Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-02-02 par Montluçon Tourisme