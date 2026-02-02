Repas et thé dansant Ambiance Western Salle des Fêtes Lavault-Sainte-Anne
Repas et thé dansant Ambiance Western Salle des Fêtes Lavault-Sainte-Anne dimanche 8 mars 2026.
Repas et thé dansant Ambiance Western
Salle des Fêtes Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne Allier
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08 19:30:00
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08 19:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Repas dansant animé par Gil Orchestra et cuisiné par le traiteur Monsieur Friaud de Cérilly.
Salle des Fêtes Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 90 24 76 b.martine4@aliceadsl.fr
English :
Dinner and dance with Gil Orchestra, catered by Monsieur Friaud from Cérilly.
L’événement Repas et thé dansant Ambiance Western Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-02-02 par Montluçon Tourisme