Repas et thé dansant Crépy-en-Valois

33 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Dans une ambiance festive, profitez d’un moment de détente et de partage autour d’un délicieux repas, suivi d’un après‑midi dansant animé par l’accordéoniste Mathieu Czensz, qui fera vibrer la salle au rythme de son répertoire dynamique et entraînant.

Dimanche 1er février

A partir de 12h

Salle Le Kennedy à Crépy-en-Valois

⚠️ Places limitées Réservation indispensable

Réservations Alexandre Traiteur 06 12 23 47 35

Venez partager un moment chaleureux, gourmand et musical au cœur de Crépy-en-Valois !

33 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 12 23 47 35

English :

In a festive atmosphere, enjoy a moment of relaxation and sharing over a delicious meal, followed by an afternoon of dancing led by accordionist Mathieu Czensz, who will get the room rocking to the rhythm of his dynamic and catchy repertoire.

? Sunday, February 1

? From 12 noon

? Salle Le Kennedy in Crépy-en-Valois

?? Limited seating ? Reservation essential

Reservations Alexandre Traiteur ? 06 12 23 47 35

Come and share a warm, gourmet and musical moment in the heart of Crépy-en-Valois!

