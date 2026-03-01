Repas et Thé dansant de la SNAD2 Orchestre Mickaël Pigeat

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 12:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

– par l’association Soins et Nourriture pour Animaux en Détresse 2

Repas (12h) et/ou Thé dansant (15h) avec l’orchestre Mickaël Pigeat

Repas (boissons non comprises)

– Apéritif et ses feuilletés

– Couscous Royal

– Fromage

– Dessert

– Café

Réservation accompagnée obligatoirement du règlement à l’ordre de SNAD2. 13 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 50 42

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English :

L’événement Repas et Thé dansant de la SNAD2 Orchestre Mickaël Pigeat Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE