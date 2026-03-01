Repas et Thé dansant de la SNAD2 Orchestre Mickaël Pigeat Sully-sur-Loire
Repas et Thé dansant de la SNAD2 Orchestre Mickaël Pigeat Sully-sur-Loire dimanche 29 mars 2026.
Repas et Thé dansant de la SNAD2 Orchestre Mickaël Pigeat
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
– par l’association Soins et Nourriture pour Animaux en Détresse 2
Repas (12h) et/ou Thé dansant (15h) avec l’orchestre Mickaël Pigeat
Repas (boissons non comprises)
– Apéritif et ses feuilletés
– Couscous Royal
– Fromage
– Dessert
– Café
Réservation accompagnée obligatoirement du règlement à l’ordre de SNAD2. 13 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 50 42
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English :
L’événement Repas et Thé dansant de la SNAD2 Orchestre Mickaël Pigeat Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE