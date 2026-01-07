Repas et Thé dansant

Grossouvre Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 12:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

MENU:

Apéro Salade composée, Tartiflette, Dessert,

A RESERVER ET PAYER POUR LE 5 FEVRIER PAYER PAR CHEQUE AU NOM LES GAIS LURONS OU LIQUIDE AU 13 RUE PRINCIPALE 16 .

Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 74 54 75

L’événement Repas et Thé dansant Grossouvre a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Loire en Berry