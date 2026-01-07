Repas et Thé dansant Grossouvre
Repas et Thé dansant Grossouvre dimanche 15 février 2026.
Repas et Thé dansant
Grossouvre Cher
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Début : 2026-02-15 12:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
MENU:
Apéro Salade composée, Tartiflette, Dessert,
A RESERVER ET PAYER POUR LE 5 FEVRIER PAYER PAR CHEQUE AU NOM LES GAIS LURONS OU LIQUIDE AU 13 RUE PRINCIPALE 16 .
Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 74 54 75
