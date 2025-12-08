Repas et vente de tiramisus solidaire Villefranche-de-Rouergue
Repas et vente de tiramisus solidaire Villefranche-de-Rouergue lundi 8 décembre 2025.
Repas et vente de tiramisus solidaire
180 rue du 19 mars 1962 Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Début : Lundi 2025-12-08
fin : 2025-12-08
2025-12-08
Repas ouvert à tous, prix libre entre 0 et 10 € + préparation de tiramisus solidaires.
Une équipe prépare les TIRAMISUS SOLIDAIRES achetés en prévente
(Pour chaque tiramisu acheté, un deuxième est préparé et offert à une personne en situation de précarité alimentaire)
3€ portion individuelle
5€ portion gourmande (ou 2 personnes raisonnables)
Une deuxième équipe prépare un REPAS DÉLICIEUX pour les bénévoles, MAIS PAS QUE !! Ce repas à prix libre (0-10€) est ouvert à toute personne intéressée par un repas gratuit et/ou un moment de convivialité! 12h à 14h, aucune obligation d’arriver pile à l’heure
MENU cette semaine: ROUGAIL saucisse (ou crevette)
Inscription repas, prévente tiramisu, ou commande de barquette rougail (5€) un petit sms au 0783630123, ou sur ce mail vivreensembleautricot@gmail.com .
180 rue du 19 mars 1962 Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 83 63 01 23 vivreensembleautricot@gmail.com
English :
Meal open to all, free price from 0 to 10 ? + preparation of solidarity tiramisus.
