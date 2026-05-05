Repas et visite chez Le Poulet au Béret, Le Poulet au Béret, Saint-Laurent-du-Bois

Repas et visite chez Le Poulet au Béret Samedi 6 juin, 09h00 Le Poulet au Béret Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le poulet au béret, élevage avicole ouvres ses portes le samedi 6 Juin 2026 ainsi que sa ferme pédagogique où vous pourrez rencontrer poules, ânes, chèvres, lapins, cochons d’inde,ect…. ainsi qu’une ruche pédagogique.

Le midi vous sera proposé un repas avec les produits de la ferme.

Le repas est sur réservation au 06.87.94.36.36 ( Luc Claverie).

L’adresse est le 5 le chantre 33540 saint laurent du bois.

Le parking est sur place

Luc Claverie, éleveur avicole installés depuis 4 ans en élevage traditionnel et en plein air, en circuit fermé. Achat des volailles à 1 jour, élevage en agroforesterie et abbatage à la ferme.

Camille Gimbre, diplomé de médiation par l’animal, j’ouvre une ferme pédagogique pour ces portes ouvertes.

Le Poulet au Béret Saint Laurent du Bois Saint-Laurent-du-Bois 33540 lieu dit le Chantre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lepouletauberet@gmail.com »}]

Repas et visite chez Le Poulet au Béret poulet repas

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