Repas et visite nocturne Les escargots du Pays d’Othe Vosnon

Chemin de la Fontenelle Vosnon Aube

Samedi 30 août VOSNON Repas et visite nocturne Les escargots du Pays d’Othe. A 19h Chemin de la Fontenelle, Pigy.

Au menu

– Soupe champenoise, verrines et amuses bouches

– Cake au miette de crabe crème à l’aneth et son endive farcie à la rillette de saumon

– Cassolette d’escargots au Chablis à la fondue de Chaource aux pleurotes et pommes de terres grenailles

– Fromage et salade

– Framboisier et café

Tarifs 33 € par personne / 15 € pour les moins de 10 ans

Uniquement sur réservations au +33 (0)7 51 67 35 26 / +33 (0)3 25 80 89 77 33 .

Chemin de la Fontenelle Vosnon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 80 89 77

