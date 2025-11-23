Repas farcedures Le Bourg Chanteix
Repas farcedures Le Bourg Chanteix dimanche 23 novembre 2025.
Repas farcedures
Le Bourg La Boite en zinc Chanteix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
A l’occasion de la Fête de l’arbre, Chanteix Animations, Le comité des fêtes organise un repas Farcidures à Chanteix le dimanche 23 novembre 2025.
Au menu soupe, farcidures/andouille-petit-salé, tarte aux fruits, un verre de vin rouge et café.
Réservation obligatoire.
Prix 20 €. .
Le Bourg La Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74 comitedesfetes@chanteixanimations.fr
English : Repas farcedures
German : Repas farcedures
Italiano :
Espanol : Repas farcedures
L’événement Repas farcedures Chanteix a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze