Repas farcedures Le Bourg Chanteix

Repas farcedures

Le Bourg La Boite en zinc Chanteix Corrèze

A l’occasion de la Fête de l’arbre, Chanteix Animations, Le comité des fêtes organise un repas Farcidures à Chanteix le dimanche 23 novembre 2025.

Au menu soupe, farcidures/andouille-petit-salé, tarte aux fruits, un verre de vin rouge et café.

Réservation obligatoire.

Prix 20 €. .

Le Bourg La Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74 comitedesfetes@chanteixanimations.fr

