Repas Farcidures avec DJ Fab à Beynat Beynat

Repas Farcidures avec DJ Fab à Beynat

77 Rue de la Mairie Beynat Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Lagarde-Albussac Midi Corrézien Tennis de Table organise un grand repas farcidures à Beynat. Venez partager un moment convivial autour d’un menu typique potage, andouille, farcidures et petit salé, fromage, tartelette aux fruits. La soirée sera animée par DJ Fab pour une ambiance festive et chaleureuse. .

77 Rue de la Mairie Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 07 63 00 lamicott19@gmail.com

