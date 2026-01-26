Repas Farcidures Chameyrat
Repas Farcidures Chameyrat samedi 7 février 2026.
Repas Farcidures
Salle des fêtes Chameyrat Corrèze
Repas farcidures
Organisée par l’école de rugby de tulle
Menu Potage, salé/andouille, farcidures, dessert 20€/pers 10€/pers (enfant -de 10 ans)
Sur réservation par SMS ou par Mail .
Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 79 17 ecolederugbytulle@gmail.com
