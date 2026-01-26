Repas Farcidures

Salle des fêtes Chameyrat Corrèze

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Repas farcidures

Organisée par l’école de rugby de tulle

Menu Potage, salé/andouille, farcidures, dessert 20€/pers 10€/pers (enfant -de 10 ans)

Sur réservation par SMS ou par Mail .

Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 79 17 ecolederugbytulle@gmail.com

L’événement Repas Farcidures Chameyrat a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze