Repas farcidures Lagarde-Marc-la-Tour

Repas farcidures

Salle des fêtes de Marc La Tour Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Repas farcidures façon Pierrot Menu adulte Soupe Farcidures Andouilles Petit salé Fromage Tarte aux pommes Café Menu enfant Soupe Farcidures Petit salé, andouille Tarte aux pommes Menu enfants Soupe Jambon frites Tarte aux pommes Tarifs 20 € adultes 8 € ou 6 € enfants – .

Salle des fêtes de Marc La Tour Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 95 47 40

