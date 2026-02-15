Repas farcidures Espace culturel Saint-Priest-de-Gimel

Repas farcidures

Espace culturel 8 Rue des Mésanges Saint-Priest-de-Gimel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Menu Soupe Farcidures, petit salé (préparé par L’Entracte Gare de Corrèze) Fromage Vacherin vanille Fruit rouge Café Tarifs 20 € et 10 € enfants de 10 ans Soirée dansante animé par DJ Tchock – .

Espace culturel 8 Rue des Mésanges Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 13 11 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas farcidures

L’événement Repas farcidures Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze