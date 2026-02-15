Repas farcidures Espace culturel Saint-Priest-de-Gimel
Repas farcidures Espace culturel Saint-Priest-de-Gimel samedi 21 février 2026.
Repas farcidures
Espace culturel 8 Rue des Mésanges Saint-Priest-de-Gimel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Menu Soupe Farcidures, petit salé (préparé par L’Entracte Gare de Corrèze) Fromage Vacherin vanille Fruit rouge Café Tarifs 20 € et 10 € enfants de 10 ans Soirée dansante animé par DJ Tchock – .
Espace culturel 8 Rue des Mésanges Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 13 11 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas farcidures
L’événement Repas farcidures Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze