Repas fermier à la Bergerie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Avec le Wine Truck et Marjorie qui fera une démonstration du travail de la laine et des ateliers avec les enfants.

Au menu

Apéro

Charcuteries

Grillades brebis et haricots tarbais

Fromages

Fiadone.

ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 11 02 50 gaecvaldazun@gmail.com

English :

With the Wine Truck and Marjorie, who will be demonstrating woolwork and offering workshops for children.

On the menu:

Aperitif

Charcuterie

Grilled sheep and Tarbais beans

Cheeses

Fiadone.

German :

Mit dem Wine Truck und Marjorie, die die Arbeit mit Wolle vorführt und Workshops mit Kindern anbietet.

Auf dem Menüplan:

Aperitif

Wurstwaren

Gegrilltes Schaffleisch und Tarbais-Bohnen

Käse

Fiadone.

Italiano :

Con il Wine Truck e Marjorie, che farà dimostrazioni di lavorazione della lana e laboratori per bambini.

Il menu:

Aperitivo

Salumi

Pecora alla griglia e fagioli Tarbais

Formaggi

Fiadone.

Espanol :

Con el Camión del Vino y Marjorie, que hará demostraciones de trabajos en lana y talleres para niños.

El menú:

Aperitivo

Embutidos

Oveja a la parrilla y judías de Tarbais

Quesos

Fiadone.

