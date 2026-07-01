Repas fermier à la ferme auberge Ibarnia 4ème édition Lecumberry
samedi 11 juillet 2026 · Lecumberry
Informations pratiques
Lecumberry
Repas fermier à la ferme auberge Ibarnia 4ème édition
Ferme auberge Ibarnia Lecumberry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
4ème édition du repas fermier cochon de lait à la broche, autour du porc noir né et élevé à la Ferme Auberge Ibarnia. Repas animé par Gamarte Kantuz et los Amics de la Chuqueta. .
Ferme auberge Ibarnia Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 10 22
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English : Repas fermier à la ferme auberge Ibarnia 4ème édition
L’événement Repas fermier à la ferme auberge Ibarnia 4ème édition Lecumberry a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque