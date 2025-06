Repas fermier à la Ferme de 3 grains Saint-Paul 6 juillet 2025 12:00

Gironde

Repas fermier à la Ferme de 3 grains Lieu dit chaillou Saint-Paul Gironde

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-08-03

Les dimanches midi à la Ferme des 3 Grains sont de retour ! Rendez-vous les 6 juillet et 3 août à partir de 12h, au lieu-dit Chaillou à Saint-Paul (33), pour un véritable repas fermier dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme le traditionnel verre de l’amitié, une farandole d’entrées maison et charcuteries, suivi d’un plat généreux au choix côte de bœuf, aloyau ou rumsteak accompagné de petits légumes savoureux. Pour finir sur une note sucrée, un brownie aux noix de pécan et son coulis vous attend. Le tout pour 30 € tout rond !

Et parce qu’un bon repas se savoure aussi dans la bonne humeur, profitez de concerts live, d’une buvette, et d’animations pour enfants dans un cadre champêtre et convivial.

La Ferme des 3 grains, c’est une association de 3 éléveurs: la Ferme de Bouchet Pin Franc, la Braulterie, et le Domaine de Faures. .

Lieu dit chaillou

Saint-Paul 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 45 34 14

