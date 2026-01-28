Repas fermier RUE DU RUISSEAU Cierzac

Repas fermier RUE DU RUISSEAU Cierzac samedi 7 février 2026.

Repas fermier

RUE DU RUISSEAU ROUTE DE COGNAC Cierzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 03:00:00

Date(s) :
2026-02-07

repas avec musique sur inscription
  .

RUE DU RUISSEAU ROUTE DE COGNAC Cierzac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 77 68 57  demier.elodie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

meal with music (registration required)

L’événement Repas fermier Cierzac a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge