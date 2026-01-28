Repas fermier RUE DU RUISSEAU Cierzac
Repas fermier
RUE DU RUISSEAU ROUTE DE COGNAC Cierzac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 03:00:00
2026-02-07
repas avec musique sur inscription
RUE DU RUISSEAU ROUTE DE COGNAC Cierzac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 77 68 57 demier.elodie@orange.fr
English :
meal with music (registration required)
L’événement Repas fermier Cierzac a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge