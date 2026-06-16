Repas Fest-noz Gommenec’h
Repas Fest-noz Gommenec’h samedi 25 juillet 2026.
Gommenec’h
Repas Fest-noz
Parking de la mairie Gommenec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Organisé par l’association Gouan’Arts, cochon grillé à partir de 19h puis fest-noz à 21h. Repas 10€ et fest-noz 3€. .
Parking de la mairie Gommenec’h 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 71 72 55
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English :
L’événement Repas Fest-noz Gommenec’h a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Falaises d’Armor