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Repas Fest-noz Gommenec’h

Repas Fest-noz Gommenec’h samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 22290 Gommenec'h

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gommenec’h

Repas Fest-noz

Parking de la mairie Gommenec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Organisé par l’association Gouan’Arts, cochon grillé à partir de 19h puis fest-noz à 21h. Repas 10€ et fest-noz 3€.   .

Parking de la mairie Gommenec’h 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 71 72 55 

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English :

L’événement Repas Fest-noz Gommenec’h a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Falaises d’Armor