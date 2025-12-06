Repas Fest’hivernales Kig Ha Farz Bio Salle J. Martray Carhaix-Plouguer

Repas Fest’hivernales Kig Ha Farz Bio

Salle J. Martray Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 12:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dans le cadre des Fest’hivernales à l’espace Glenmor à Carhaix, déguster un délicieux repas traditionnel dans une ambiance conviviale le Kig ha farz Bio , préparé par la charcuterie Biokerzest de Coray.

Un tajine de légumes et falafels sera proposé aux végétarien(ne)s.

Réserver votre repas sur HelloAsso via le QR code qui suit .

Salle J. Martray Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 33 66

English :

L’événement Repas Fest’hivernales Kig Ha Farz Bio Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-29 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée