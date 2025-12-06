Repas Fest’hivernales Kig Ha Farz Bio Salle J. Martray Carhaix-Plouguer
Salle J. Martray Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Dans le cadre des Fest’hivernales à l’espace Glenmor à Carhaix, déguster un délicieux repas traditionnel dans une ambiance conviviale le Kig ha farz Bio , préparé par la charcuterie Biokerzest de Coray.
Un tajine de légumes et falafels sera proposé aux végétarien(ne)s.
Réserver votre repas sur HelloAsso via le QR code qui suit .
