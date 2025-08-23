Repas Festif à Espeyroux Espeyroux

Repas Festif à Espeyroux

Espeyroux Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Début : 2025-08-23 20:00:00
fin : 2025-08-23

2025-08-23

Un repas festif vous est proposé à partir de 20h (cochon à la broche, frites maison, rocamadour, salade de fruits ,gâteau à la broche)
Espeyroux 46120 Lot Occitanie +33 6 62 11 39 59 

English :

A festive meal will be served from 8 p.m. (spit-roasted pig, home fries, rocamadour, fruit salad, spit-roasted cake)

German :

Ein festliches Essen wird Ihnen ab 20 Uhr angeboten (Schwein am Spieß, hausgemachte Pommes frites, Rocamadour, Obstsalat, Kuchen am Spieß)

Italiano :

Dalle 20.00 sarà servito un pasto festivo (maiale allo spiedo, patatine fritte, rocamadour, macedonia, torta allo spiedo)

Espanol :

A partir de las 20.00 horas se servirá una comida festiva (cochinillo asado, patatas fritas caseras, rocamadour, ensalada de frutas y tarta asada)

L’événement Repas Festif à Espeyroux Espeyroux a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Lacapelle Marival