Repas Festif à Espeyroux Espeyroux

Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2025-08-23 20:00:00
fin : 2025-08-23
Un repas festif vous est proposé à partir de 20h (cochon à la broche, frites maison, rocamadour, salade de fruits ,gâteau à la broche)
Espeyroux 46120 Lot Occitanie +33 6 62 11 39 59
English :
A festive meal will be served from 8 p.m. (spit-roasted pig, home fries, rocamadour, fruit salad, spit-roasted cake)
German :
Ein festliches Essen wird Ihnen ab 20 Uhr angeboten (Schwein am Spieß, hausgemachte Pommes frites, Rocamadour, Obstsalat, Kuchen am Spieß)
Italiano :
Dalle 20.00 sarà servito un pasto festivo (maiale allo spiedo, patatine fritte, rocamadour, macedonia, torta allo spiedo)
Espanol :
A partir de las 20.00 horas se servirá una comida festiva (cochinillo asado, patatas fritas caseras, rocamadour, ensalada de frutas y tarta asada)
